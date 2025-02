Acidente deixa dois feridos na BR-153 em Ibaiti

Um acidente envolvendo uma carreta Volvo e uma camionete Chevrolet S10 ocorreu na madrugada desta quarta-feira (5), por volta das 02h16, na BR-153, no km 100, em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Ibaiti.

De acordo com o boletim do Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas, um homem de 55 anos, conseguiu sair do veículo antes da chegada do resgate e sofreu ferimentos leves. A outra vítima, um homem de 35 anos, ficou preso nas ferragens da camionete e precisou ser retirado pelos bombeiros, apresentando ferimentos moderados.

As duas vítimas receberam os primeiros atendimentos no local. Posteriormente, foram encaminhadas para o pronto-socorro da cidade, com a vítima de 35 anos sendo transportada pelo SAMU para a continuidade do tratamento médico.

O Corpo de Bombeiros não informou as circunstâncias do acidente, mas a colisão entre os veículos causou grande movimentação no local, sendo necessário o trabalho das equipes de resgate para socorrer as vítimas e garantir a segurança no trânsito durante o atendimento.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.