Arapoti conquista Selo Ouro no programa “Esporte Que Queremos”

O município de Arapoti alcançou uma importante conquista no setor esportivo ao obter o Selo Ouro no programa “Esporte Que Queremos”, promovido pelo Governo do Paraná. Em 2024, o município subiu de Selo Prata para Selo Ouro, um reconhecimento das ações e políticas públicas voltadas para a gestão e promoção do esporte local.

O programa “Esporte Que Queremos” é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Esporte e tem como objetivo aprimorar a gestão do esporte tanto no Estado quanto nos municípios, incentivando a implementação de práticas e ações que fortaleçam o setor. O Selo Ouro foi concedido a Arapoti após o cumprimento de uma série de etapas e critérios estabelecidos pelo programa.

O prefeito Irani Barros comemorou a conquista e destacou que o selo é uma forma de reconhecimento das políticas públicas implementadas no município. “Com a obtenção do Selo Ouro, é possível captar mais recursos e investimentos para o Esporte, que são revertidos à comunidade na forma de estruturas físicas e equipamentos, promovendo o fortalecimento da prática esportiva”, explicou o prefeito.

A secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Mayara Ferreira Cruz, também ressaltou a importância do selo para o município. Segundo ela, a elevação ao Selo Ouro permite que Arapoti tenha acesso a um planejamento mais estruturado para o setor, incluindo a formação de um conselho municipal de esportes e a criação de outros instrumentos de planejamento e financiamento. “A partir daí, estaremos aptos a receber recursos do Fundo Estadual do Esporte, que possibilitarão o financiamento de ações esportivas no município”, afirmou Mayara.

Com a conquista do Selo Ouro, Arapoti passa a ter mais facilidades no processo de recebimento e repasse de recursos financeiros, podendo investir de forma mais eficiente no desenvolvimento e expansão das práticas esportivas na cidade, beneficiando diretamente a população e os atletas locais.