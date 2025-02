Jaguariaíva realiza ação de combate à dengue antes do início das aulas

Antes do início das aulas, os agentes de endemias da Vigilância em Saúde da prefeitura municipal de Jaguariaíva realizaram uma ação preventiva importante no município, pulverizando com inseticida as escolas, ginásios de esportes e Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs). A medida faz parte do esforço contínuo para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya.

A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e seguiu as orientações de um treinamento realizado na última semana com técnicos da Regional de Saúde. De acordo com as autoridades de saúde, a pulverização é uma medida estratégica para eliminar o mosquito, especialmente em locais com grande circulação de pessoas, como as escolas e unidades de educação infantil, onde o risco de transmissão é potencialmente maior.

Com a previsão de um aumento no número de casos de dengue nos próximos meses, conforme apontado pelos órgãos de saúde, a cidade segue adotando medidas preventivas para minimizar os impactos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O trabalho de conscientização também é fundamental nesse processo, com o incentivo para que a população participe ativamente na luta contra o mosquito.

Além das ações de pulverização, a população tem sido orientada a eliminar possíveis criadouros do mosquito, como recipientes com água parada. A prevenção é considerada uma das formas mais eficazes de combater o surto de doenças como a dengue. Por isso, a Prefeitura está incentivando a colaboração da comunidade, pedindo que os cidadãos adotem hábitos que ajudem a evitar a proliferação do Aedes aegypti.

As autoridades de saúde destacam que, além da pulverização, é fundamental que cada pessoa faça sua parte. A população pode contribuir eliminando possíveis focos de água em suas residências, como em vasos de plantas, calhas e caixas d’água destampadas.

A campanha também pede que as pessoas compartilhem suas próprias atitudes preventivas para incentivar mais cidadãos a participarem ativamente dessa importante luta contra o mosquito.