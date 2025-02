Bombeiros resgatam cãozinho que ficou preso em bueiro em Santo Antônio da Platina

O resgate de um cãozinho que caiu em um bueiro mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (04). A situação foi registrada no município de Santo Antônio da Platina.

Conforme as informações apuradas pelo portal de notícias Tá no Site, a equipe dos bombeiros recebeu um chamado para prestar atendimento a um cãozinho que havia caído dentro de uma boca de lobo na esquina das Ruas Oliveira Motta com a Abílio Souza Naves. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe encontrou o solicitante que apontou o bueiro onde o animal estava. Os agentes então removeram a tampa de concreto e conseguiram acessar o local em que o cãozinho estava.

Ele foi resgatado são e salvo sendo entregue posteriormente a equipes de resgate de animais.