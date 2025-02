Prefeito de Arapoti é nomeado tesoureiro da Acispar

Na última assembleia da ACISPAR (Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná), que aconteceu na terça-feira (04), foi realizada a eleição da nova diretoria para o biênio 2025-2027. Durante o evento, o prefeito do município de Arapoti, Irani Barros, foi escolhido como o novo tesoureiro da entidade. A ACISPAR reúne 28 consórcios de saúde do estado, com o objetivo de fortalecer as ações intermunicipais e otimizar os serviços prestados à população.

O novo tesoureiro, que também representou o CIMSAÚDE, o qual é presidente, destacou que a integração entre os consórcios de saúde paranaenses é essencial para melhorar a gestão e a efetividade das políticas públicas na área de saúde. A articulação entre os consórcios permite a otimização das ações, direcionando as demandas conforme as necessidades da população e a oferta de serviços de saúde. Esse estreitamento de laços entre os municípios representa um avanço na organização do sistema de saúde do estado.

A ACISPAR tem como meta a união e o fortalecimento dos consórcios e associações, o que proporcionará maior representatividade junto aos órgãos governamentais, secretarias, Legislativos e Governos Estadual e Federal. O objetivo é garantir que as demandas dos consórcios sejam mais eficazmente atendidas e que a gestão da saúde pública seja cada vez mais qualificada.

Na ocasião da assembleia, também foi eleita a nova presidente da ACISPAR, Karime Fayad, prefeita de Rio Branco do Sul, que assume o cargo para o próximo biênio. A presidente eleita agradeceu o apoio dos participantes e destacou a importância da continuidade do trabalho em conjunto com os consórcios para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam a todas as necessidades da população paranaense.

O novo mandato visa fortalecer a atuação da ACISPAR no cenário estadual e federal, visando aumentar a representatividade e garantir mais investimentos e recursos para os consórcios de saúde. O desejo de sucesso foi expresso a Karime Fayad, desejando-lhe êxito na condução da nova gestão da associação.