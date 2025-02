Prefeitura de Arapoti promove palestra sobre situação da Dengue na Vila dos Funcionários

A equipe de endemias realizou da prefeitura municipal de Arapoti, nesta segunda-feira (3), uma palestra sobre a dengue no Galpão da Solidariedade, com foco na situação epidemiológica do bairro Vila dos Funcionários. Durante a atividade, foram abordadas as principais medidas que precisam ser adotadas pelos moradores da localidade para evitar o avanço da doença.

Continua após a publicidade

A palestra teve como objetivo informar a população sobre os riscos do mosquito Aedes aegypti e as ações preventivas essenciais para o controle dos focos de dengue. A equipe destacou a importância da colaboração dos moradores no combate ao mosquito, que pode se proliferar rapidamente em locais com acúmulo de água parada, como pneus, garrafas e recipientes.

As autoridades reforçaram que a responsabilidade de combater a dengue não é individual, mas coletiva, sendo necessário o esforço de toda a comunidade. O trabalho da equipe de endemias envolve a fiscalização e orientação, mas o sucesso na prevenção depende diretamente da participação ativa dos moradores em manter seus domicílios livres de criadouros do mosquito.

Continua após a publicidade

A palestra também enfatizou a importância de se identificar e eliminar possíveis focos de infestação, além de manter os cuidados preventivos durante todo o ano, não apenas em períodos de maior incidência da doença. A mobilização e conscientização da população são vistas como essenciais para o controle da epidemia e para a proteção da saúde de todos.