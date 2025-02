Obras do Lago do Aratinga em Arapoti entram na fase final

As obras do Lago do Aratinga, em Arapongas, estão quase concluídas. Nesta semana, a pista de caminhada e ciclismo do parque recebe pavimentação, avançando para a finalização do projeto que promete transformar a área em um local de lazer e prática esportiva. A revitalização do espaço tem como objetivo oferecer uma opção de bem-estar para a população, com mais estrutura e comodidade.

Com a pavimentação, a pista de caminhada e ciclismo proporcionará um ambiente adequado para a prática de atividades físicas, como corridas e passeios de bicicleta. O Parque do Lago, além de ser uma área de lazer, contará com uma academia ao ar livre e um playground, atendendo a diferentes faixas etárias e oferecendo atividades para toda a família.

A revitalização também inclui melhorias nas áreas ao redor do lago, com foco em tornar o local mais acessível e agradável para os moradores e visitantes. O projeto do parque busca atender não apenas às necessidades de lazer, mas também de promoção da saúde e qualidade de vida, incentivando a prática de exercícios ao ar livre e o contato com a natureza.

Com a conclusão das obras, a área do Lago do Aratinga se consolidará como um importante ponto de convivência social e de esporte na cidade, oferecendo à população uma opção de espaço público mais completo e bem estruturado para diversas atividades.