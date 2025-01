Arapoti tem inscrições abertas para cursos técnicos do IFPR

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2025 dos Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio na modalidade de Educação a Distância (EaD) oferecidos pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR). Para o Polo de Arapoti, os cursos disponíveis são Técnico em Logística e Técnico em Segurança do Trabalho.

Os cursos serão ministrados majoritariamente de forma online, com 80% das aulas em EaD e 20% presenciais. A modalidade EaD oferece flexibilidade aos alunos, permitindo que gerenciem seus horários de estudo, ao mesmo tempo em que cumprem atividades presenciais no polo.

As inscrições para o processo seletivo estão abertas de 13 de janeiro a 14 de fevereiro de 2025 e devem ser feitas exclusivamente online, por meio do Portal do Candidato do IFPR. O edital completo pode ser acessado no site oficial da instituição através do link https://ifpr.edu.br/.../2024/12/SEI_3370164_Edital_173.pdf.

Além da inscrição online, os candidatos também podem se inscrever presencialmente na Biblioteca Cidadã, localizada em Arapoti, de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h30.

A taxa de inscrição é de R$ 20,00. No entanto, existe a possibilidade de isenção da taxa para candidatos que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e que possuam renda familiar per capita de até meio salário-mínimo. O período para solicitar a isenção vai de 13 de janeiro até 30 de janeiro de 2025.

O processo seletivo será realizado por meio de sorteio público eletrônico, garantindo a transparência e a igualdade de oportunidades para todos os candidatos. O edital também destaca a política de inclusão social, com a reserva de vagas para ações afirmativas. Serão oferecidas cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos e detalhes do processo seletivo, garantindo sua participação no sorteio e acesso às oportunidades oferecidas pelo IFPR.