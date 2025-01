SENAR realiza treinamento para merendeiras escolares em Arapoti

As merendeiras da rede municipal de Arapoti estão passando por um treinamento especial focado na produção artesanal de alimentos à base de mandioca, oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A iniciativa, que visa qualificar as profissionais da merenda escolar, tem como objetivo diversificar e enriquecer o cardápio das escolas, proporcionando refeições mais saudáveis e saborosas para os alunos.

O curso é dividido em dois grupos de 12 participantes, totalizando 24 merendeiras que, ao longo de 16 horas de formação, aprendem técnicas inovadoras para trabalhar com mandioca, um dos principais produtos da agricultura familiar da região. As participantes terão a oportunidade de conhecer e aplicar novas receitas, focando no aproveitamento criativo dos alimentos e na sustentabilidade na cozinha escolar.

Além de aprimorar as habilidades culinárias das merendeiras, o treinamento também promove o uso consciente e responsável dos alimentos, com ênfase no aproveitamento integral dos ingredientes. Ao priorizar produtos da agricultura familiar local, a ação valoriza a economia da região e reforça o compromisso com a alimentação saudável nas escolas.

Ao final do curso, as participantes recebem um certificado que atesta a capacitação adquirida, o que possibilita a implementação de novos métodos e receitas nas unidades escolares de Arapoti. A ação é mais um passo para fortalecer a qualidade da merenda escolar, contribuindo para o bem-estar e desenvolvimento dos alunos, além de incentivar práticas sustentáveis e criativas na cozinha.

O treinamento é uma excelente oportunidade para as merendeiras se qualificarem e, ao mesmo tempo, melhorarem a alimentação dos estudantes, oferecendo refeições preparadas com carinho e conhecimento.