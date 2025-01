Prefeitos do Norte Pioneiro participam do programa “Rota do Progresso”

Prefeitos, secretários municipais e assessores técnicos de 80 municípios do Estado do Paraná participaram, na tarde de terça-feira (28), do Encontro com os Prefeitos do Programa Rota do Progresso. O evento, realizado no Auditório da Celepar, em Curitiba, foi organizado pela Secretaria de Planejamento do Estado e teve como objetivo proporcionar informações e orientações para os gestores municipais, visando o aprimoramento da administração local com o apoio do Governo do Estado.

O programa, lançado em 2024, já conta com um aporte inicial de R$ 500 milhões, parte de um pacote total de R$ 2,5 bilhões. Seu foco é promover o desenvolvimento dos 80 municípios com menor índice de desenvolvimento humano (IDH) e renda, conforme dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

De acordo com o secretário estadual de Planejamento, Guto Silva, o programa visa transformar as cidades mais carentes do estado. “Vamos ajudar os municípios a resolver os problemas. Precisamos dar velocidade para poder fazer as entregas à população e mudar a realidade dessas cidades de forma definitiva”, afirmou.

O secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, destacou que um dos principais objetivos do programa é atrair investimentos para as regiões. “Estamos disponibilizando recursos em créditos acumulados para empresas que se comprometerem a gerar empregos nesses municípios, o que ajudará a impulsionar a economia local e promover um desenvolvimento mais equilibrado”, explicou.

Marcos Marini, diretor de projetos da Secretaria de Planejamento, acrescentou que, entre os 80 municípios participantes, 48 são administrados por prefeitos eleitos pela primeira vez. O encontro, segundo ele, é uma oportunidade para esses gestores conhecerem o programa e as iniciativas do Governo do Estado para melhorar a qualidade de vida nas cidades.

A agricultura, atividade econômica predominante em muitas dessas cidades, também será contemplada com ações específicas. O programa inclui três linhas de ação voltadas para o setor, com foco nos produtores familiares: pavimentação de estradas rurais, aquisição de itens para programas sociais e estímulo à criação de sistemas de armazenamento. Além disso, cada município receberá, ao menos, um novo barracão industrial. O pacote também inclui R$ 745 milhões em investimentos em obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 68 dos 80 municípios, por meio da Sanepar.

Entre os municípios do Norte Pioneiro, foram selecionados para participar do programa Jundiaí do Sul, Itambaracá, Santana do Itararé e São Sebastião da Amoreira.

O evento contou com a presença de diversas entidades e secretarias estaduais, como Agricultura e Abastecimento, Indústria, Comércio e Serviços, Sanepar, Invest Paraná, e Ipardes, além de representantes municipais.