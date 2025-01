Prefeitura de Arapoti adquire novo veículo para a secretaria municipal de Agricultura

A Prefeitura Municipal recebeu nesta semana um novo veículo destinado à Secretaria de Agricultura. A aquisição de uma Fiat Strada, no valor de R$ 118 mil, foi realizada com recursos da SEAB (Secretaria de Agricultura e Abastecimento) e tem como objetivo atender às demandas dos serviços na zona rural.

Continua após a publicidade

O novo veículo será utilizado para otimizar o atendimento a agricultores e produtores rurais, oferecendo mais eficiência no transporte de insumos, equipamentos e serviços diversos necessários para o desenvolvimento do setor agrícola no município. A Fiat Strada foi escolhida por suas características adequadas às necessidades da Secretaria de Agricultura, como resistência e versatilidade, o que a torna uma opção ideal para o trabalho na área rural.

A renovação da frota municipal tem sido uma das prioridades da administração pública, com o intuito de garantir que os serviços prestados à população sejam realizados de forma mais ágil e eficaz. A aquisição de veículos modernos, como a Fiat Strada, visa proporcionar condições melhores de trabalho para os servidores municipais, além de permitir que as ações da Secretaria de Agricultura sejam realizadas com mais rapidez e qualidade, atendendo de maneira mais eficaz as demandas da zona rural.

Com esse investimento, a Prefeitura reforça seu compromisso com a melhoria dos serviços prestados à comunidade rural, buscando soluções práticas e eficientes para os desafios enfrentados pelos produtores locais. A renovação da frota de veículos tem sido vista como uma estratégia importante para garantir que as equipes da Secretaria de Agricultura possam realizar suas atividades de forma mais eficiente e com maior alcance.

A administração municipal continua a trabalhar na aquisição de outros equipamentos e veículos para diversos setores, com o objetivo de promover o desenvolvimento local e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população. A aquisição da Fiat Strada é mais um passo nesse processo, que visa modernizar e fortalecer as ações da gestão pública no município.