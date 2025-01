Goleiro de Wenceslau Braz é convocado para a Seleção Brasileira

A cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, acaba de viver um momento histórico para o esporte local. Juraci Gabriel Ferro, foi convocado para a Seleção Brasileira de Futsal, um feito que representa não apenas a realização de um sonho, mas também um marco para o esporte local, que vivencia um dos atletas da cidade sendo convocado para representar seu país na Copa Sul-Americana de Futsal.

“Para conseguir chegar até aqui, tive muitas dificuldades e muitos desafios ao longo de todos esses anos, mas também tive momentos de conquista e vitórias. Durante esses anos, fui considerado um dos melhores goleiros do mundo na categoria sub-17”, contou o jovem.

Juraci foi jogador do Colégio São Tomáz de Aquino (CSTA) em Wenceslau Braz. Foto: Arquivo Pessoal

Com 17 anos de idade, Juraci vem se destacando como um dos principais goleiros do futsal na cidade. Ao longo de anos defendendo o Colégio São Tomaz de Aquino e também passando pelas equipes Wenceslau Braz Futsal e Barril Futsal, de Siqueira Campos, o jovem goleiro carrega o sonho de se tornar um grande ícone do futsal brasileiro e, com sua dedicação e esforço está dando seus primeiros passos rumo a uma nova etapa em sua vida profissional.

Natural de Santo Antônio da Platina, mas criado em Wenceslau Braz, Juraci iniciou sua carreira logo cedo. “Comecei a atuar como goleiro com seis anos de idade e para mim sempre foi um grande sonho poder representar meu país no esporte que amo”, disse o jovem em entrevista exclusiva com a reportagem da Folha.

Desde pequeno, Juraci sonhava em fazer parte da Seleção Brasileira. Na foto, está representando o Wenceslau Braz Futsal. Foto: Arquivo Pessoal

Desde pequeno, Juraci sonhava em fazer parte da Seleção Brasileira, e o caminho foi cheio de obstáculos, desafios e também de diversas conquistas, que serviram como uma alavanca para que o jovem não desistisse e corresse atrás de seu sonho que agora, vê sendo realizado.

Juraci já havia sido convocado pela Seleção, para atuar na Copa do Mundo sub-17. Foto: Arquivo Pessoal

Antes de ser convocado para a Seleção Brasileira de Futsal, na categoria adulto, Juraci já havia jogado pela Seleção no ano passado, na categoria sub-17. “No ano passado, quando fui pela primeira vez para a Seleção, só que na sub-17, nós disputamos a Copa do Mundo. Ficamos em 4º lugar e eu fui selecionado entre os quatro melhores goleiros do mundo”, enfatizou Juraci.

Agora, com a nova convocação, o novo passo é enfrentar o desafio, e a felicidade de ver este sonho se cumprindo é imensa para Juraci. “Me sinto muito feliz e motivado para esse novo desafio em minha carreira, sinto que será mais um sonho realizado”, afirmou. “A sensação que tenho no momento, é de muita felicidade em poder representar minha nação”, acrescentou o jovem entusiasmado.

“Confesso que realmente estou um pouco ansioso para começar os treinos”, enfatizou Juraci à reportagem da Folha.

Com a convocação, a ansiedade para começar a treinar com a nova equipe começa a tomar conta de Juraci. “Confesso que realmente estou um pouco ansioso para começar os treinos”, enfatizou. Segundo ele, os treinos começarão no dia cinco de março, mas as expectativas já estão começando a se formar. “Acredito que vamos conseguir um bom desempenho e entrosamento para fazer um bom campeonato”, acrescentou.

Para ele, o apoio de seus pais e familiares mais próximos sempre esteve presente e, segundo ele, é algo de muita importância para sua carreira. “Desde que eu era pequeno e comecei a jogar como goleiro, meus pais, tios e avós sempre me apoiaram em tudo, e ficaram muito felizes por mais esta conquista em minha carreira”, contou Juraci.

“Passei por momentos muito difíceis em minha vida, e sem o apoio deles seria mais difícil de chegar aonde cheguei hoje. Eles sempre fizeram de tudo para me ver feliz e me ajudaram quando mais precisei”, enfatizou.

Agora, Juraci vai representar a Seleção Brasileira na Copa Sul-Americana de Futsal, que começará no dia 10 de março, no país do Uruguai.