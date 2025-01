Arapoti tem inscrições para o programa “Família Acolhedora”

O serviço de Família Acolhedora tem se mostrado uma importante iniciativa para garantir um ambiente seguro, acolhedor e afetivo para crianças e adolescentes que foram afastados de suas famílias de origem, seja por situações de abuso, negligência ou outros fatores que comprometem o seu bem-estar. Implementado desde junho deste ano, o serviço tem como objetivo proporcionar uma nova chance de vivência familiar para os jovens em situação de vulnerabilidade.

Atualmente, o município conta com 4 famílias acolhedoras cadastradas, que têm se dedicado a oferecer um lar provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio com suas famílias biológicas. Essas famílias se tornam fundamentais para garantir que os acolhidos tenham acesso a um ambiente de afeto, cuidados e, muitas vezes, à reintegração familiar, quando isso é possível e seguro.

A proposta do serviço de Família Acolhedora é justamente criar uma rede de proteção e apoio, onde as crianças e adolescentes possam encontrar uma alternativa ao sistema de abrigamento, que nem sempre oferece o vínculo familiar necessário para seu desenvolvimento saudável. As famílias acolhedoras têm a responsabilidade de proporcionar cuidados diários, educação, apoio emocional e garantir a proteção dos acolhidos durante o período em que eles estiverem afastados de suas famílias de origem.

Para apoiar essas famílias, a prefeitura oferece uma ajuda de custo, que contribui para os gastos com as necessidades dos acolhidos, como alimentação, vestuário, educação e saúde. A ajuda de custo visa garantir que as famílias possam se dedicar plenamente ao acolhimento, sem sobrecarregar suas finanças pessoais.

Se você se sente chamado a contribuir com esse serviço e gostaria de saber mais sobre como se tornar uma Família Acolhedora, ou obter mais informações sobre o serviço, pode entrar em contato pelo telefone (43) 98835-7439. A participação da comunidade é essencial para garantir que mais crianças e adolescentes tenham a chance de viver em um ambiente familiar seguro e afetivo, contribuindo para o seu desenvolvimento e bem-estar.

Este é um chamado para todos que desejam fazer a diferença na vida de uma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade social. Sua ajuda pode transformar vidas e criar oportunidades para um futuro melhor.