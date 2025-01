Arapoti está com inscrições abertas para voluntários do programa “Família Acolhedora”

A prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), está com inscrições abertas para o programa “Família Acolhedora”, que busca garantir um ambiente familiar temporário para crianças e adolescentes que, por determinação judicial, precisam ser afastados de suas famílias.

O programa, que visa inserir crianças e adolescentes afastados de suas famílias por determinação judicial, por situações de risco ou vulnerabilidade social em um ambiente familiar temporário, proporcionando um ambiente seguro e afetuoso para estas crianças e adolescentes.

Desde seu lançamento na cidade de Arapoti, no mês de julho do ano passado, quatro famílias já foram cadastradas no projeto e estão abrigando as crianças e adolescentes em seus lares, oferecendo a elas uma nova oportunidade em um ambiente familiar.

Após três meses do lançamento do projeto, em outubro, quatro famílias passaram pela capacitação necessária para se tornarem uma Família Acolhedora e quatro crianças, entre dois e 17 anos de idade foram acolhidas através do projeto, recebendo uma nova oportunidade de vida.

Conforme explica a prefeitura em publicação oficial nas redes sociais, desde o lançamento do projeto, a equipe responsável pelo projeto tem trabalhado para encontrar novas famílias e realizar o treinamento necessário para que as famílias estejam preparadas para acolher as crianças e os adolescentes.

“Desde o seu lançamento no mês de junho, a equipe técnica do serviço tem trabalhado ativamente para identificar e capacitar famílias no município dispostas a acolher essas crianças”, afirmou a prefeitura nas redes sociais.

Contudo, para aqueles que se interessarem em participar do projeto e acolher estas crianças e adolescentes, se tornando uma Família Acolhedora, o cadastramento para participar do projeto está aberto. Para participar, ou saber mais informações sobre o projeto, basta os interessados entrarem em contato com o setor responsável através do telefone (43) 98835-7439.