Wenceslau Braz está em alerta para epidemia de Dengue

A cidade de Wenceslau Braz está em alerta devido à possibilidade de uma epidemia de Dengue. As autoridades municipais reforçaram a fiscalização e a mobilização dos agentes de saúde nos próximos dias, com o objetivo de intensificar o combate ao mosquito transmissor da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que os agentes estarão realizando visitas domiciliares para inspecionar os possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Durante essas visitas, os moradores deverão colaborar permitindo a entrada dos profissionais para que as medidas preventivas possam ser adotadas. A inspeção busca identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito, como recipientes com água parada, que são ambientes ideais para a reprodução do inseto.

Além disso, foi enfatizado que os proprietários de terrenos também têm responsabilidade na prevenção da Dengue. A limpeza de espaços privados, especialmente de terrenos baldios, é fundamental para evitar que o mosquito encontre locais para se proliferar. A Prefeitura de Wenceslau Braz solicitou que os donos de terrenos providenciem a limpeza imediata de suas propriedades. Caso a situação não seja regularizada, a partir de fevereiro serão emitidas notificações e possíveis multas para os proprietários que não cumprirem a determinação.

O município está adotando medidas para monitorar a situação e impedir o aumento de casos de Dengue. A Vigilância Epidemiológica está acompanhando a evolução dos índices de infestação e ajustando a atuação dos agentes de saúde conforme a necessidade. A Prefeitura também recomenda que os moradores adotem medidas preventivas em suas residências, como o uso de telas de proteção, a eliminação de possíveis focos de água parada e o descarte adequado de lixo.

A Prefeitura reforçou que a colaboração de todos é essencial para evitar que a Dengue se espalhe. As ações de fiscalização, juntamente com o engajamento da população, são vistas como fundamentais para a proteção da saúde pública. A cidade de Wenceslau Braz continua vigilante e conta com a participação de todos para combater a doença.