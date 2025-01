Prefeitura de Arapoti abre inscrições para curso de mecânica automotiva com bolsa de R$ 1 mil

A prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, através do programa Qualifica Paraná, está com inscrições abertas para o curso de mecânica automotiva a partir desta terça-feira (21). Além das aulas gratuitas, o programa disponibilizará materiais didáticos e uma bolsa auxílio que ultrapassa os R$ 1 mil.

O curso de Mecânica Automotiva oferece uma formação técnica abrangente, capacitando os alunos a diagnosticar, reparar e realizar manutenção em veículos automotores. Ao longo do programa, são abordados temas como sistemas de motor, suspensão, transmissão, direção, eletrônica automotiva, além de aspectos de segurança e eficiência no trabalho.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, o curso apresenta uma carga horária total de 96 horas, que serão distribuídas ao longo de 24 dias, sendo realizado de segunda a sexta com aulas nos períodos da tarde e noite. As aulas do período da tarde serão realizadas entre as 13h30 e 17h30, enquanto no período da noite, as aulas serão realizadas entre as 18h30 e 22h30. Ambos os horários apresentarão os mesmos conteúdos.

Além das aulas gratuitas, o curso, que começará no dia 12 de fevereiro, também oferece material didático, como apostila e jaleco, além de uma bolsa auxílio de R$ 1.008,00, que será paga 10 dias após a conclusão do curso. Para cada dia frequentado, será pago R$42,00, para cada aluno.

As inscrições devem ser realizadas de forma online, através DESTE LINK.