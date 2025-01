Prefeito de Jaguariaíva vai à Curitiba em busca de novos recursos e parcerias

Desde a última segunda-feira (20), o prefeito de Jaguariaíva, José Sloboda, e seu vice-prefeito, Reginaldo Cheirubim, estiveram na cidade de Curitiba afim de estabelecer novas relações em busca de recursos, parcerias e investimentos para o município. Os novos recursos vão desde obras e empregabilidade até investimentos na saúde municipal.

“Em breve teremos muitas novidades para a população jaguariaivense, com investimentos principalmente em infraestrutura, empregabilidade e pavimentação, além de outros diversos investimentos que vão ajudar ainda mais a cidade de Jaguariaíva”, disse o Secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

De acordo com um vídeo publicado pelo prefeito em suas redes sociais, desde a manhã da última segunda-feira, o prefeito e seu vice estão participando de reuniões com alguns secretários do Estado, afim de conseguir estreitar laços e parcerias com o objetivo de conquistar novas parcerias e investimentos para o município.

Segundo as falas do prefeito, desde que saíram da cidade, estiveram em reuniões com os Deputado Federal, Pedro Lupion, visitaram o Secretário da Educação do Paraná, Roni Miranda, o Secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex e estiveram na Casa Civil para conversar com o subsecretário, Lúcio Tasso.

“Estamos fazendo bastante coisa e trazendo muitas novidades”, disse o prefeito José Sloboda durante o vídeo. “Isso mesmo, estamos reestabelecendo uma rede de relacionamento para Jaguariaíva”, afirmou o vice-prefeito, Reginaldo Cheirubim.

Durante a reunião com o Secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, o secretário afirmou que muitas novidades estão sendo planejadas para o município de Jaguariaíva, que vão desde obras e manutenções até geração de empregos para os moradores.

Além das reuniões realizadas na última segunda-feira, o prefeito, e seu vice, participaram, na manhã desta terça-feira (21), de reuniões com o Deputado Estadual Moacir Fadel, com a diretoria da Coapar, com a Piacentini, além de reuniões com a Secretaria de Estado de Agricultura e a Secretaria de Estado de Saúde.

Com estas reuniões e buscas por novas parcerias, o prefeito José Sloboda, e seu vice, Reginaldo Cheirubim, tentam trazer para o município novos benefícios, que devem influenciar na qualidade de vida e economia local.