Pequenos acidentes domésticos podem representar riscos fatais para crianças e adultos; veja como prevenir

Muitas das vezes as pessoas acabam subestimando os riscos cotidianos, mas algumas situações, aparentemente inofensivas, podem representar grandes perigos para a saúde e, em casos mais extremos, serem fatais. São os chamados acidentes “simples”, ou pequenos acidentes domésticos, aqueles que acontecem dentro da própria casa, de forma inesperada e que podem levar à morte dependendo da gravidade da situação.

Com a correria do dia a dia, ou até mesmo por realizar uma ação repetitiva todos os dias, as pessoas acabam não se preocupando com os riscos diários, como engasgar com algum alimento, levar um choque ou escorregar lavando a calçada. Mas essas situações, que parecem ser “comuns” podem levar a situações dramáticas e terminar de forma desastrosa.

Engasgar-se com alimentos é um dos acidentes domésticos mais comuns. Muitos, em momento de distração ou apressados, podem engolir pedaços de comida mal mastigados, o que pode acabar sufocando a pessoa. Em casos mais graves, a obstrução das vias respiratórias pode levar à asfixia e, se não houver uma intervenção rápida, a pessoa pode até mesmo falecer.

Conforme explica o Comandante do Corpo de Bombeiros do Norte Pioneiro, Tenente Eduardo Poletto, afirma que é de grande importância que os pais fiquem sempre atentos à estas situações. “São ocorrências que podem se agravar com muita rapidez. Acontecem muito com crianças, quando os pais acabam não vendo e a criança coloca um pedaço de comida muito grande na boca, ou com qualquer outra pessoa”, comentou o Tenente.

Segundo ele, aprender técnicas e saber lidar com essas situações, pode ser de grande importância durante um destes acidentes. “A manobra de Heimlich, por exemplo, pode salvar a vida de uma pessoa quando se afoga e é de grande importância, principalmete para os pais de crianças pequenas”, enfatizou. Choques elétricos também podem representar grandes riscos. Foto: Divulgação

Além da comida, choques elétricos também podem representar grandes riscos. Seja ao mexer em equipamentos danificados ou até mesmo tomar banho com dispositivos conectados à rede elétrica, os casos de choque podem ocorrer de diversas maneiras. A intensidade do choque pode variar, mas em alguns casos, principalmente se afetar o coração, pode levar a sérias complicações ou até mesmo à morte.

Quando a água entra em contato com a eletricidade, pode causar choques, desde os mais leves até os mais intensos e fatais. Foto: Divulgação

Um exemplo destas situações, pode ser quando uma pessoa está lavando o chão da lavanderia ou lavando roupa. Quando realizadas estas atividades, há a possibilidade de que o cabo de eletricidade do eletrodoméstico entre em contato direto com a água e, em contato com o corpo humano, gera uma tensão muito alta, que pode resultar em fatalidade.

Ainda em locais molhados, um simples escorregão em uma superfície molhada ou uma queda ao subir um degrau pode resultar em ferimentos graves. Para os idosos, por exemplo, esse tipo de acidente pode ser fatal devido à fragilidade óssea. Fraturas e lesões na cabeça podem levar a complicações severas e até à morte se não forem tratadas a tempo. A prevenção de quedas começa em casa, com a manutenção de ambientes seguros, como pisos antiderrapantes e a instalação de corrimãos.

Deixar o gás do fogão vazando também pode resultar em riscos extremos. Foto: Divulgação

Além disso, outros acidentes “simples” também podem terminar em situações drásticas. Deixar um aparelho conectado na tomada por muito tempo, deixar o gás vazando ou até mesmo fios de eletricidade à vista de crianças, são alguns exemplos destes acidentes que podem terminar em momentos desastrosos. Manter atenção redobrada em algumas situações, pode salvar vidas.