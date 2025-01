Idosa morre após se engasgar com pedaço de bolo

Uma fatalidade tirou a vida de uma mulher de 65 anos na tarde do último sábado após a mulher engasgar enquanto tomava café. A situação foi registrada na cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 14h30 os policiais foram acionados pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma mulher havia morrido engasgada. Diante do chamado, a equipe foi até um abrigo de idosos situado no município para averiguar a situação.

No local, a médica plantonista informou a equipe que foram realizadas manobras para tentar salvar a idosa que infelizmente não resistiu e entrou em óbito. Já em contato com uma das colaboradoras da instituição, esta relatou aos policiais que a idosa estava tomando café quando se engasgou com um pedaço de bolo.

Frente aos fatos, a equipe da PM tomou as providências cabíveis ao caso.