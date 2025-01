Fim de semana tem ações importantes na área da Saúde em Arapoti

A Prefeitura Municipal de Arapoti, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu importantes ações no fim de semana, com o objetivo de melhorar o atendimento à população nas áreas de diagnóstico e tratamento.

Na sexta-feira (17), foi realizada uma capacitação para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam no município. O foco da formação foi aprimorar a atuação dos profissionais no diagnóstico e tratamento de doenças como dengue e outras arboviroses, transmitidas por mosquitos e carrapatos.

A capacitação, que contou com a participação dos profissionais de saúde da cidade, teve como objetivo melhorar a assertividade no atendimento, garantindo um diagnóstico mais rápido e um tratamento eficaz para os pacientes que apresentam sintomas dessas doenças. A Secretaria de Saúde de Arapoti destaca a importância de ações como esta para fortalecer a equipe local e otimizar o atendimento à população, especialmente em um período de crescente incidência de doenças transmitidas por vetores.

Já no domingo (19), aproximadamente 150 pessoas foram atendidas no Hospital 18 de Dezembro, onde participaram de um mutirão de consultas oftalmológicas. O mutirão visa atender à demanda reprimida por consultas e exames especializados, contribuindo para a redução das filas de espera e proporcionando um diagnóstico mais rápido para os pacientes que aguardam por esse tipo de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Esses mutirões são essenciais para minimizar a sobrecarga no sistema de saúde e oferecer soluções mais rápidas para a população que necessita de cuidados especializados. A Prefeitura de Arapoti tem investido nesses tipos de ações para ampliar a capacidade de atendimento e garantir que os serviços de saúde sejam mais eficientes, beneficiando tanto os pacientes que aguardam por consultas quanto os profissionais que atuam na linha de frente.

Com essas iniciativas, a administração municipal busca melhorar a qualidade do atendimento e oferecer mais conforto e agilidade à população que depende do sistema público de saúde para cuidados médicos e diagnósticos.