Jaguariaíva e região estão em risco alto de alagamentos nas próximas 24 horas

TRAGÉDIA Há 6 horas Caminhoneiro de Jaguariaíva morre em acidente no interior de São Paulo Carreta tombou na rodovia Régis Bittencourt no trecho que passa por Cajati

ITAIPU Há 1 dia Jaguariaíva receberá investimentos da Itaipu Binacional para fortalecer coleta seletiva no município Prefeito José Sloboda participou nesta semana de uma reunião com representantes da Itaipu Binacional para concluir o processo de repasse, com o objetivo de fortalecer a estrutura da coleta seletiva no município