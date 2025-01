Jovem sequestrada em Santa Catarina é encontrada morta no Norte Pioneiro

Uma operação integrada entre o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) resultou na localização de um corpo na manhã da última terça-feira (14), em uma área rural de Ibaiti, Norte Pioneiro do Paraná. A ação mobilizou equipes especializadas, incluindo cães farejadores, e trouxe à tona novos desdobramentos para uma investigação conduzida pela polícia catarinense.

O Quartel do Corpo de Bombeiros de Ibaiti foi acionado pelas autoridades catarinenses após informações sobre a possível localização do corpo de uma pessoa daquele estado. Com o suporte de uma equipe do Corpo de Bombeiros de Londrina, equipada com cães farejadores, e outra da PCSC, a operação localizou o corpo da vítima em uma área rural a cerca de 10 km da BR-153, sentido Curitiba.

Após a confirmação da descoberta, o Instituto Médico-Legal (IML) e a Polícia Científica de Jacarezinho foram acionados para a remoção e análise do corpo. O uso de tecnologia e cães farejadores foi fundamental para o sucesso da missão, reforçando a importância da integração entre forças de segurança e de resgate em ocorrências complexas como esta.

Camila Florindo D’Ávila. Foto: Arquivo Pessoal

A partir das investigações, foi constatado que o corpo encontrado era da jovem Camila Florindo D’Ávila, que estava desaparecida desde 8 de outubro do ano passado, quando teria sido sequestrada por um grupo de homens em Araquari/SC, foi encontrada morta na última terça-feira (14), cerca de três meses após o crime.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da mulher de 22 anos estava enterrado em uma área de mata na cidade de Ibaiti, no interior do Paraná. Cinco pessoas já foram presas.

O sequestro teria ocorrido na noite de uma terça-feira, em um loteamento. Camila estava acompanhada de uma amiga e o marido quando um carro parou no local. Homens encapuzados saíram do veículo e informaram que eram da polícia.

Segundo a polícia, o alvo do sequestro era o marido de Camila, mas ele acabou fugindo do local e os homens sequestraram a jovem. Desde então, não haviam mais notícias sobre Camila, até a última terça-feira (14), quando a operação resultou na localização de seu corpo.