Prefeitura de Arapoti alerta sobre possíveis golpes envolvendo o Bolsa Família

Na tarde desta quinta-feira (16), a prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, emitiu um alerta sobre possíveis golpes aplicados no município envolvendo o nome da Assistência Social e do projeto Bolsa Família. Contudo, o alerta se trata apenas de uma prevenção, já que nenhum golpe foi confirmado até o momento.

“Até o momento, algumas pessoas apenas comentaram em um dos nossos grupos que uma outra pessoa havia recebido mensagens suspeitas. Como se trata de um assunto que realmente pode acontecer, nós decidimos emitir este alerta para que as pessoas fiquem atentas”, afirmou a gestora do CadÚnico e assistente social, Usicleia Carneiro.

De acordo com a publicação realizada pela prefeitura em suas redes sociais, há um possível golpe em circulação no município, e o alvo principal dos golpistas são beneficiários do Bolsa Família que estão inscritos no CadÚnico, que é realizado através da Secretaria de Assistência Social.

No alerta, a prefeitura ainda informa que a Secretaria, que é responsável pelo Cadastro, não realiza contatos telefônicos com os beneficiários e também não envia links para realização de cadastros no programa. “Qualquer comunicação recebida, solicitando informações pessoais, dados bancários ou exigindo a abertura de links, deve ser tratada como golpe”, diz a publicação.

Contudo, a reportagem da Folha entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social do município, que informou que nenhum golpe foi confirmado até o momento, mas boatos surgiram em grupos do WhatsApp.

Segundo ela, as conversas ainda não foram comprovadas, e nem foram registradas situações como as citadas no grupo, mas as pessoas devem ficar em alerta. “Eu pedi para enviarem prints ou virem até o CRAS Central para mostrar as mensagens, mas até o momento ninguém apareceu por aqui. Contudo, é necessário que as pessoas fiquem em alerta, para evitar cair em golpes do gênero”, acrescentou a assistente social.

Contudo, a reportagem da Folha também entrou em contato com a Polícia Militar de Arapoti para mais informações. Em contato com a reportagem, um dos policiais afirmou que não haviam atendido nenhuma ocorrência sobre a situação. Já com a Polícia Civil, a reportagem não conseguiu contato até o momento.