Saúde de Arapoti recebe melhorias com atualização do Prontuário Eletrônico

A cidade de Arapoti está dando um passo importante na melhoria do atendimento à saúde da população com a atualização do Sistema IDS (Prontuário Eletrônico), que está sendo implantado por meio de um treinamento para os servidores da saúde municipal, que está sendo realizado nesta quinta-feira (16).

Continua após a publicidade

O Sistema IDS visa integrar, de forma mais eficiente, o prontuário dos pacientes aos profissionais da saúde, garantindo que todos os dados necessários para o acompanhamento dos atendimentos estejam em um lugar de fácil acesso.

O IDS permite que médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde compartilhem informações relevantes sobre o histórico e o tratamento de cada paciente de forma digital, eliminando a necessidade de registros manuais e, assim, evitando falhas de comunicação e oferecendo mais rapidez no atendimento. Isso é essencial para garantir a qualidade do atendimento e reduzir o tempo de espera, além de evitar erros médicos e melhorar a progressão entre os diversos serviços de saúde

Com o sistema integrado, a população de Arapoti poderá contar com um atendimento mais ágil e eficiente. Pacientes que precisam de atendimentos mais complexos poderão ter seus dados facilmente acessados por médicos e equipes de saúde em diferentes unidades, o que facilita o processo de encaminhamento e encaminhamento do tratamento. Além disso, o histórico médico de cada paciente estará sempre disponível, contribuindo para um atendimento mais completo nas unidades de saúde.