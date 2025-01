Jaguariaíva receberá investimentos da Itaipu Binacional para fortalecer coleta seletiva no município

Jaguariaíva é um dos 50 municípios paranaenses selecionados pela Itaipu Binacional para investimentos na melhoria do sistema de reciclagem de resíduos sólidos. O prefeito José Sloboda participou nesta semana de uma reunião com representantes da Itaipu Binacional para concluir o processo de repasse, com o objetivo de fortalecer a estrutura da coleta seletiva no município.

Com investimento de R$ 1,6 milhão, serão destinados com apoio da estatal uma esteira de reciclagem, uma prensa vertical e uma prensa horizontal, dois caminhões baú, apoio operacional, uniformes para os trabalhadores e uma empilhadeira. Os recursos virão através do Programa Itaipu Mais que Energia. A previsão é de que em até 90 dias os equipamentos sejam entregues ao município.

O repasse representa um avanço na capacidade de reciclagem, otimizando os processos logísticos e o trabalho de preservação ambiental através da reciclagem.

Para o prefeito José Sloboda, a parceria com a Itaipu reflete o compromisso com o desenvolvimento sustentável. “Esse investimento reafirma nossa preocupação em cuidar do meio ambiente, ao mesmo tempo em que oferecemos melhores condições de trabalho para os recicladores e impulsionamos o progresso da nossa cidade”, destacou. Também participou do encontro o secretário de Meio Ambiente, Divael Melo, com representante técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pela execução local do projeto.