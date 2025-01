Prefeitura de Arapoti promove revitalização da Rua Telêmaco Carneiro

A Prefeitura Municipal de Arapoti segue com as obras de revitalização da Rua Telêmaco Carneiro, uma das principais vias do centro da cidade. Nesta etapa, a empresa vencedora da licitação iniciou a colocação de pavers nas calçadas, proporcionando uma nova aparência ao local, que estava comprometido pela ação do tempo.

A intervenção visa melhorar a infraestrutura da rua, garantindo mais segurança e acessibilidade para pedestres e motoristas. As calçadas, que estavam deterioradas, passam a contar com pavimentação de qualidade, o que favorece a mobilidade urbana e a circulação de pessoas, principalmente em uma área de grande fluxo no centro da cidade.

Além da revitalização das calçadas, o projeto busca valorizar o comércio local, proporcionando um ambiente mais agradável e acessível aos consumidores. As obras também têm o intuito de fortalecer o desenvolvimento econômico da região, atraindo mais visitantes e clientes ao comércio da área.

Com a transformação da Rua Telêmaco Carneiro, a Prefeitura visa não só a melhoria da infraestrutura urbana, mas também a criação de um espaço mais moderno e funcional para a população. As intervenções são parte de um conjunto de ações que busca otimizar a mobilidade e a qualidade de vida na região central, beneficiando moradores e comerciantes.