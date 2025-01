Prefeitos se reúnem para discutir novo polo de saúde no Norte Pioneiro

Nesta segunda-feira (13), a cidade de Wenceslau Braz foi o palco de uma importante reunião voltada para projetos e melhorias na saúde da região. Com a presença dos prefeitos e vice-prefeitos de diversas cidades do Norte Pioneiro, a reunião buscou abranger melhorias significativas para a qualidade do atendimento da saúde regional, com a volta de projetos já existentes e idealizações que podem significar mudanças permanentes para a região.

Em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, o prefeito de Wenceslau Braz, Luiz Carlos Vidal, ou Polaco, explicou sobre as mudanças previstas, tanto para o município quanto para a região. Segundo ele, a volta do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte Paraná (CODREN) foi um dos assuntos da reunião, além da idealização de um novo polo de saúde para a região, que deve abranger oito municípios do Norte Pioneiro.

“Um dos principais assuntos da reunião, foi a volta do CODREN, que une os municípios em prol de um único objetivo, o desenvolvimento regional. Com ele, poderemos mudar a saúde na região, abrangendo diversas cidades”, afirmou o prefeito.

Continua após a publicidade

Segundo Polaco, a participação dos prefeitos e vice-prefeitos da região é de suma importância para garantir um acordo entre as cidades, para atender melhor as demandas relacionadas à saúde na região. “Com a união entre as cidades, poderemos criar um meio de atender toda a região em um único lugar”, enfatizou.

Com a volta do CODREN, o prefeito afirma que o Centro Maternidade de Wenceslau Braz trará um novo sistema de saúde para a região, atendendo os municípios de Siqueira Campos, Tomazina, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Ribeirão Claro e Joaquim Távora, além de outras cidades que necessitem.

“Com a volta do Consórcio, faremos de tudo para atender melhor a região, inclusive colocando em uso o Centro Maternidade de Wenceslau Braz, que já está pronto para atender”, afirmou o prefeito. Segundo ele, o Centro Maternidade só não está em funcionamento ainda porque estão esperando a construção de mais uma sala de cirurgia.

“Como nossa intenção é ajudar os municípios da região através do Consórcio, estamos esperando a construção da nova sala de cirurgia, mas se não fosse isso, já estaríamos com ela funcionando no município”, enfatizou o prefeito.

Os novos projetos refletem o interesse das prefeituras vizinhas em consolidar um novo polo de atendimento para atender todas as demandas da região, diminuindo a necessidade de enviar pacientes locais para outras cidades.

Estiveram presentes na reunião, os prefeitos e vice-prefeitos das cidades de São José da Boa Vista, Santana do Itararé, Tomazina, Siqueira Campos, Joaquim Távora, Ribeirão Claro e Wenceslau Braz. A reunião também contou com a presença do deputado federal Toninho Wandscheer.