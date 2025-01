Acidente mata motociclista em Jaguariaíva

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (13) tirou a vida de um motociclista em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu em uma estrada que passa pelo Distrito Industrial de Jaguariaíva, saída para Dr. Ulysses, em local conhecido como “Divisa das Madeiras”.

Conforme os relatos colhidos no local, um jovem que seria funcionário da empresa BrasPrime transitava pela pista com uma motocicleta quando foi surpreendido por uma carreta de transporte de madeiras que atravessava a rodovia não sendo possível evitar a colisão. Ainda segundo as informações, ele bateu na carroceria e foi parar embaixo da carreta que teria passado por cima dele e da moto.

Equipes do Siate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para prestar socorro a vítima que ficou gravemente ferida. Infelizmente, após cerca de 40 minutos tentando salvar a vida do rapaz, ele não resistiu e veio a óbito no local.

Equipes da Polícia Rodoviária e IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para dar sequência ao atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.