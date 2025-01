Arapoti promove bloqueios para combate a Dengue

As equipes de agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Arapoti estão realizando bloqueios em locais com casos suspeitos de dengue nesta semana. Os primeiros bloqueios ocorreram na segunda e terça-feira, no Jardim Aratinga, e, a partir de quarta-feira, as equipes se deslocam para o Jardim Fabiana, onde o trabalho continua até sexta-feira.

O objetivo dessas ações é conter a propagação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e reduzir os casos na cidade. Os bloqueios consistem na aplicação de inseticidas em áreas específicas, além de ações educativas voltadas à conscientização da população sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito.

A Secretaria de Saúde alerta para a importância de eliminar criadouros do mosquito, como copinhos plásticos, tampas de refrigerante e sacos abertos que possam acumular água. Também é fundamental não deixar água parada, manter as tampas dos vasos sanitários abaixadas, tampar ralos não utilizados e higienizar as vasilhas de água dos animais de estimação duas vezes por semana.

Essas medidas, se seguidas corretamente pela população, ajudam a reduzir significativamente os focos do mosquito e contribuem para o controle da dengue no município. As equipes de agentes de endemias seguem atentas, realizando ações de bloqueio e orientação, enquanto buscam envolver a comunidade no combate à doença.