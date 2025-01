Governo do Paraná projeta investir quase R$ 700 milhões em Escolas Estaduais

O Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), está investindo R$ 686 milhões em um amplo conjunto de obras de construção, ampliação e modernização das escolas estaduais. Este investimento inclui R$ 486 milhões destinados a melhorias em 209 escolas e mais de R$ 200 milhões para a construção de 12 novas unidades escolares. Com isso, o Estado consolida o maior programa de infraestrutura escolar já realizado na rede estadual de ensino.

O secretário da Educação do Paraná, Roni Miranda, destacou que a continuidade das obras em 2025 garantirá melhores condições de trabalho para diretores, professores e funcionários, além de impactar diretamente a qualidade do aprendizado dos alunos. No dia 10 de janeiro, ele visitou a obra de ampliação e modernização do Colégio Estadual Cívico-Militar Pinheiro do Paraná, localizado no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. A unidade atenderá cerca de 580 alunos no próximo ano letivo e passará a contar com novos ambientes, como laboratórios de informática e espaços acessíveis, além de sistemas de ar-condicionado.

A diretora do colégio, Renata Jardim, celebrou as melhorias, que, segundo ela, não apenas resolverão questões estruturais, mas também criarão um ambiente mais moderno e acolhedor para os estudantes. As intervenções no colégio fazem parte de um programa mais amplo de melhorias estruturais nas escolas estaduais, que inclui a substituição de salas de aula de madeira em aproximadamente 500 escolas. Até o momento, 60% dessas salas já foram substituídas por estruturas mais modernas e sustentáveis, com 19 novas entregas previstas para 2025.

Continua após a publicidade

O programa Escola Mais Bonita, que atende a demandas de serviços estruturais e reformas emergenciais, teve um investimento inicial de R$ 132 milhões no ano passado. Com esse valor, foram realizadas melhorias em 1.600 escolas de todo o Estado, representando 70% do total de serviços previstos para o programa.

Na região Oeste do Paraná, o Núcleo Regional de Educação de Toledo recebeu investimentos de aproximadamente R$ 73,8 milhões para reformas e ampliações de escolas estaduais. Dentro deste valor, R$ 3,1 milhões foram destinados a melhorias em 39 unidades escolares da região. Entre as principais obras estão as do Colégio Estadual Domingos Francisco Zardo, em Palotina, e do Colégio Pinheirinho, em Toledo.