Irani Barros é reeleito presidente do CIMSAÚDE dos Campos Gerais

O prefeito Irani Barros, da cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, foi reeleito como presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSAÚDE). A reeleição aconteceu durante a reunião de governantes e representantes da região, que contou com a participação dos prefeitos das cidades consorciadas.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde, é uma associação entre municípios para a realização de atividades conjuntas referentes à promoção, proteção e recuperação da saúde de suas populações. Na região dos Campos Gerais do Paraná, o Consórcio abrange 19 municípios, sendo que destes, 15 possuem espaços de atendimento para a população.

Para presidir as ações do Consórcio na região, agora, Irani Barros foi reeleito presidente. Além de ter sido reeleito como prefeito na cidade de Arapoti, agora Irani continuará na presidência do CIMSAÚDE dos Campos Gerais do Paraná.

Em publicação nas redes sociais, Irani expressou seus agradecimentos a todos os servidores do Consórcio, destacando os integrantes de sua chapa. “Agradeço a colaboração de todos os servidores do CIMSAÚDE, também aos prefeitos, em especial aos companheiros de chapa, prefeita Elisangela, de Carambeí, prefeito Henrique de Piraí do Sul e Prefeito Reinaldo, de Castro”, destacou Irani.

Ainda em publicação, Irani fala sobre projetos e trabalhos que devem ser realizados em sua presidência. “O novo biênio 2025-2026 traz novos objetivos e desafios, incluindo ampliação de consultas e exames especializadas, dando vazão na demanda reprimida, e também promover a economia em aquisições com processos licitatórios compartilhados”, enfatizou o prefeito.