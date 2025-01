Após pegar fogo e ser restaurada, Casa da Cultura é ícone histórico e ponto turístico de Arapoti

A antiga Estação Ferroviária de Arapoti, inaugurada em 1915, foi por muitos anos um marco da história local. Com o passar do tempo, o prédio perdeu sua função original e acabou sendo abandonado, até que, em 2017, um incêndio de grandes proporções destruiu completamente a estrutura histórica, deixando a cidade sem um importante símbolo de seu passado.

As chamas consumiram a antiga estação ferroviária e, com isso, a população de Arapoti se viu privada de uma parte significativa de sua memória. Contudo, o espírito de resiliência e o desejo de preservar a história local levaram à reconstrução do edifício, que, após um extenso processo de restauração, foi reinaugurado em 2022.

Hoje, o prédio que abrigava a estação ferroviária é a Casa da Cultura de Arapoti, um espaço destinado à preservação e divulgação da história do município. A requalificação não só recuperou a fachada e a estrutura do prédio original, mas também transformou o local em um centro cultural vibrante, que oferece à população um ambiente para a realização de eventos, reuniões e atos oficiais.

Além de ser um espaço funcional, a Casa da Cultura se tornou um ponto turístico da cidade. Sua reconstrução e reabertura permitiram que moradores e visitantes se reconectassem com a história de Arapoti, tornando o local um símbolo de valorização do patrimônio cultural e histórico da região.

O edifício foi cuidadosamente restaurado para manter sua característica arquitetônica original, ao mesmo tempo em que foi adaptado para abrigar atividades culturais e administrativas. A Casa da Cultura, portanto, não é apenas um espaço de lazer e cultura, mas também um marco da recuperação e preservação da memória coletiva do município.

Hoje, a Casa da Cultura de Arapoti se destaca como um exemplo de como o patrimônio histórico pode ser revitalizado e reaproveitado de forma a beneficiar toda a comunidade. A reconquista desse espaço representa um orgulho para os arapotienses e reafirma a importância da preservação da história local.