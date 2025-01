Concessionária vai realizar mutirão de empregos em Sengés

A concessionária EPR Litoral Pioneiro realizará na próxima quinta-feira (16), um mutirão de empregos em Sengés, com o objetivo de selecionar profissionais para atuar nas novas praças de pedágio da cidade. A ação ocorrerá das 08h30 às 16h00, na Agência do Trabalhador, e oferece vagas para pessoas com Ensino Médio completo, além de oportunidades para quem possui Ensino Fundamental.

São 24 vagas abertas para o cargo de Operador de Arrecadação, que exige Ensino Médio completo. Para o cargo de Líder de Arrecadação, são 4 vagas, também com a exigência de Ensino Médio completo, sendo que a CNH categoria B é desejável. Já para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com 2 vagas disponíveis, é necessário ter Ensino Fundamental completo.

A carga horária dos empregos será em turnos, com escalas que incluem finais de semana e feriados. Os salários serão informados durante o processo seletivo. Para participar, os candidatos devem comparecer ao local do mutirão no horário divulgado e levar um currículo atualizado.

Esta ação representa uma boa oportunidade de emprego para os moradores da cidade e da região, oferecendo vagas em áreas que prometem crescimento com a implementação das novas praças de pedágio. A seleção visa garantir que as operações nas novas praças contem com profissionais capacitados, ao mesmo tempo em que fortalece a parceria da concessionária com a comunidade local, contribuindo para a geração de emprego e renda.

Para participar, os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador de Sengés, que fica localizada na R. São Sebastião número 88, entre as 08h00 e as 16h00 da próxima quinta-feira (16).