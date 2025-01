Arapoti vai receber Cursos Técnicos do IFPR; veja como se inscrever

A Secretaria de Educação de Arapoti, em parceria com a Diretoria de Educação a Distância do Instituto Federal do Paraná (IFPR), anunciou o lançamento de um Processo Seletivo para Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio, na modalidade de Educação à Distância (EAD) para o ano de 2025. A oportunidade abre vagas para dois cursos técnicos, e as inscrições devem ser realizadas até o dia 14 de fevereiro.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura do município, a oportunidade oferece os cursos de Técnico em Logística e Segurança do Trabalho. Esses cursos serão, em sua maior parte online, mas os alunos precisarão participar de algumas atividades presenciais. Segundo a prefeitura, a ideia é dar mais flexibilidade para quem não pode estar o tempo todo nas aulas.

Embora a divulgação da abertura do PSS e dos cursos tenha sido publicada nesta quinta-feira (09), as inscrições começam na próxima segunda-feira (13) e se estendem até o dia 14 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas pela internet, através do Portal do Candidato do IFPR, com taxa de R$20,00.

No entanto, quem está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e tem uma renda familiar de até meio salário-mínimo pode pedir isenção da taxa, ou seja, não precisará pagar a inscrição. Para isto, os candidatos que precisarem, terão até o dia 30 de janeiro para solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Pensando no direito igualitário de todos os cidadãos, a seleção dos candidatos será feita por meio de um sorteio eletrônico, que garantirá que todos tenham as mesmas chances de serem selecionados. Portanto, haverá um sistema de cotas, que garantirá que determinadas pessoas, seja por características físicas ou com deficiência também consigam suas vagas.

Para mais informações sobre os cursos, inscrição ou qualquer outro assunto relacionado à oportunidade, os interessados podem acessar o edital completo em seu site oficial através do link https://ifpr.edu.br/.../2024/12/SEI_3370164_Edital_173.pdf.