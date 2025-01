Novo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos é eleito em Arapoti

Na última terça-feira (07), o Sindicato dos Servidores Públicos de Arapoti (Sindiserv), elegeu seu novo presidente, que terá a missão de representar os interesses dos servidores públicos municipais. A chapa “União e Coragem para Avançar”, representada pelo servidor aposentado, Jaairo José da Silva, foi o vencedor das eleições, com 115 votos.

Jairo, que atuou como servidor da Prefeitura Municipal por 36 anos e possui formação em Gestão Pública, assume o cargo após a presidência, de 20 anos, de Divonsir Campos, que deixa o sindicato com a missão cumprida.

Em sua primeira declaração como presidente eleito, Jairo afirmou que assume o cargo com a reponsabilidade de fazer um mandato “honrado” e de atuar em prol do bem-estar de todos os associados e aposentados.

“Fui eleito presidente do Sindserv com a responsabilidade de fazer um mandato honrado, visando o bem-estar de todos os associados e aposentados do Sindicato”, declarou o novo presidente do Sindicato com orgulho e satisfação.

A eleição foi realizada na última terça-feira, mas a solenidade de posse de Jairo como novo presidente do Sindiserv será realizada apenas no dia sete de fevereiro, quando receberá os poderes legais para atuar em prol dos servidores públicos de Arapoti.