CEEBJA está com matrículas abertas em Wenceslau Braz

Frente do CEEBJA em Wenceslau Braz. Foto: Divulgação

O Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) de Wenceslau Braz está com as matrículas abertas para o ano de 2025. Com modalidades presenciais ou à Distância (EAD), o Centro oferece uma oportunidade única para jovens e adultos que ainda não completaram o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio.

Os Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJAs), são instituições estaduais que fornecem aos jovens, acima dos 18 anos de idade, e adultos, de qualquer idade, que não completaram o Ensino Médio, uma oportunidade para conquistar o certificado de conclusão desta etapa escolar.

Especializado para fornecer uma educação de qualidade para estes alunos, os CEEBJAs são locais específicos em que os estudantes contam com horários flexíveis para concluir sua escolaridade.

Continua após a publicidade

Em Wenceslau Braz, o CEEBJA apresenta esta oportunidade em duas modalidades, sendo elas presencial ou semipresencial. As matrículas no Centro estão disponíveis tanto para aqueles que não concluíram o Ensino Médio quanto para aqueles que não concluíram o Ensino Fundamental.

Para realizar a matrícula, os interessados devem comparecer ao Centro, que fica localizado na rua Benjamin Vieira dos Santos, no bairro Ney Braga com documentos pessoais, como RG e CPF, certidão de nascimento, histórico escolar original, comprovante de residência, título de eleitor e, para alunos menores de idade, que podem cursar apenas o Ensino Fundamental, a declaração de vacina.

Quaisquer outras dúvidas sobre a realização da matrícula podem ser sanadas com a organização responsável, através do telefone (43) 99632-5126. Vale ressaltar que as matrículas são gratuitas.