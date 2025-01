Zeca Dirceu garante mais de R$ 24 milhões do novo PAC para Santo Antônio da Platina

Santo Antônio da Platina recebeu a confirmação de mais de R$ 24,5 milhões em recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal. Os investimentos, articulados pelo deputado federal Zeca Dirceu, irão beneficiar áreas essenciais como saúde, educação e habitação no município. O deputado tem trabalhado ativamente para garantir melhorias no município e para a população local.

Dentre os projetos contemplados, destaca-se a construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo I, que contará com R$ 2.026.110,23 para fortalecer o atendimento à saúde da população, oferecendo uma estrutura moderna e acessível. Além disso, será construída uma Escola em Tempo Integral no Conjunto Habitacional João Furtado dos Santos II, com investimento de R$ 10.061.513,03. A nova escola contará com 9 salas e oferecerá ensino integral, melhorando a qualidade educacional no município.

Outro importante projeto será a construção de uma Creche e Escola de Educação Infantil, com recursos de R$ 5.945.400,98. A unidade atenderá à crescente demanda por vagas na educação infantil, oferecendo um espaço adequado e acolhedor para as crianças e suas famílias. O programa também prevê a produção de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, com investimento de R$ 6,5 milhões, visando garantir moradia digna para diversas famílias de Santo Antônio da Platina.

Zeca Dirceu comemorou os recursos assegurados para o município e reafirmou seu compromisso com a cidade. "Esses recursos são frutos de um trabalho intenso e contínuo. Santo Antônio da Platina está recebendo investimentos históricos em saúde, educação e habitação, que irão transformar a qualidade de vida da população. Vamos continuar acompanhando cada projeto para que todos os benefícios se tornem realidade", destacou o deputado.

O coordenador regional do mandato de Zeca Dirceu, Valter do PT, também ressaltou a importância desses investimentos para o município, destacando que o novo prefeito eleito terá os projetos a executar graças ao trabalho do deputado, que é reconhecido como o parlamentar que mais conseguiu recursos para a cidade no governo do presidente Lula.