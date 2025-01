Caminhonete furtada em Pinhalão é recuperada no interior de São Paulo

Uma ação integrada entre equipes da Polícia Militar do Paraná e São Paulo recuperou uma caminhonete que havia sido furtada no município de Pinhalão, no Norte Pioneiro. O crime aconteceu no fim do mês passado.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o furto do veículo foi informado a equipe na manhã desta segunda-feira (06). Segundo a solicitante, sua mãe estava realizando uma viagem e ela estava responsável por tratar dos animais, sendo que ao achegar ao local, que fica no bairro Sul Mineira, acabou não encontrando a caminhonete Toyota Hilux que deveria estar na garagem.

Diante da situação, foram realizadas diligências e informadas equipes das cidades vizinhas. Durante as buscas, equipes da Agência Local de Inteligência levantaram informações de que, na verdade, o veículo havia sido furtado no dia 21 de dezembro e que o suspeito havia levado a caminhonete para vender em Itapevi, interior de São Paulo. Ao ser indagada sobre a situação, a solicitante disse que não relatou o furto anteriormente devido ao fato de ter sido ameaçada pelo suspeito.

Com isso, os policiais foram informados pela equipe da PM de São Paulo de que a caminhonete havia sido apreendida em Cotia um dia após o furto estando a mesma a disposição para ser restituída ao proprietário.

Frente aos fatos, a solicitante foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.