Mais de 20 cidades da região estão em alerta de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade em 21 cidades da região, incluindo entre cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais do Paraná. O alerta foi emitido nesta sexta-feira (03) e se estende até a manhã do próximo sábado (04).

De acordo com as informações contidas no alerta emitido pelo Instituto, há possibilidade de chuvas com volume de até 50 milímetros por dia, além de que as cidades podem registrar ventos de até 60hm/h, além de queda de granizo em algumas cidades.

Além das informações do alerta, o Inmet divulgou algumas orientações para a população. Durante as tempestades a orientação do Instituto recomenda não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores e evitar utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Entre as cidades, tanto do Norte Pioneiro, quanto dos Campos Gerais do Paraná, estão em alerta Arapoti, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Cornélio Procópio, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Jaguariaíva, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Sengés, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.