Carreta carregada com milho tomba e pega fogo na BR-153

Na tarde da última quinta-feira (02), um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-153, no trecho que liga as cidades de Ibaiti, no Norte Pioneiro, e Ventania, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 14h00, no km 123 em Ibaiti. Segundo as explicações da PRF, uma carreta carregada com milho tombou na rodovia, derrubando o carregamento na pista, o que gerou o bloqueio no sentido Ibaiti-Ventania por cerca de cinco horas.

Início do incêndio após o tombamento do veículo. Foto: Divulgação

Após o tombamento do veículo, já com a carga espalhada na pista, a carreta acabou pegando fogo, o que acabou dificultando ainda mais o tráfego na rodovia. Contudo, uma unidade do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil pertencente ao 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Ibaiti foi acionada rapidamente ao local para conter as chamas.

Após a intervenção, o incêndio foi controlado, evitando maiores danos ao caminhão e ao tráfego na rodovia. A ação durou cerca de duas horas para debelar as chamas. Uma equipe do SAMU também esteve no local.

O condutor, de29 anos de idade, morador de Rio Verde/GO foi encaminhado para o hospital em Ventania com lesões leves.