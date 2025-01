Ganhando o Mundo recebe primeiros estudantes para intercâmbio de 2025

Para as famílias de 75 estudantes da rede estadual de ensino do Paraná, o ano de 2025 começou com frio na barriga, abraços apertados e despedidas cheias de emoção no saguão de embarques do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Nesta quinta-feira (02), os primeiros grupos de alunos da maior edição do programa Ganhando o Mundo, promovido pelo Governo do Estado, embarcaram rumo à Irlanda, onde permanecerão por cinco meses estudando e vivenciando nova cultura e experiências.

O primeiro grupo, composto por 60 alunos, partiu ainda de madrugada, por volta das 5h, enquanto o segundo grupo, formado por 15 estudantes, embarcou às 11h. A Irlanda, que estreia como destino do programa nesta edição, acolherá 150 alunos paranaenses que partem ao longo do mês de janeiro.

O Ganhando o Mundo está em sua maior edição, alcançando um total de 1.300 estudantes da rede estadual de ensino que terão a oportunidade de intercâmbios de quatro a cinco meses em países de língua inglesa. Além da Irlanda, os outros destinos contemplados neste ano são Austrália (para onde irão 200 alunos), Canadá (500 alunos), Reino Unido (150 alunos) e Nova Zelândia (200 alunos). Além destes, mais 100 alunos de colégios agrícolas do Estado participarão do Ganhando o Mundo Agrícola, cujo destino é o estado norte americano do Iowa.

O programa, que já contemplou 1.240 alunos desde o seu lançamento, em 2019, dá a oportunidade para que alunos da rede pública estudem um semestre letivo fora do país com as despesas pagas pelo governo estadual.

“Com a ampliação do programa, um número ainda maior de meninos e meninas terá a oportunidade de aprimorar o inglês, conhecer novas culturas e ampliar horizontes, preparando-se para integrar o mercado de trabalho com o diferencial desta experiência internacional em seus currículos”, afirma o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.