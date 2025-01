Posse de candidatos eleitos marca início do ano em Ibaiti

Na última quarta-feira (01), a cidade de Ibaiti deu um passo significativo para sua gestão municipal com a cerimônia de posse dos candidatos eleitos durante as Eleições Municipais realizadas em outubro de 2024. A cerimônia, que contou com a posse do prefeito, vice e dos vereadores, recebeu as autoridades locais, familiares e amigos que prestigiaram o momento.

Eleitos durante as eleições do ano passado, o prefeito Roberto Regazzo, mais conhecido como Betão, e sua vice, Vera Lucia Bernardes foram empossados para usufruir dos poderes direcionados a eles após a eleição para governar a gestão municipal de Ibaiti.

Durante a cerimônia, o prefeito Roberto Regazzo realizou seu primeiro discurso como Chefe Executivo do município, enfatizando sua gratidão aos familiares, amigos e à população local que o elegeu para governar o município.

Continua após a publicidade

“Quero agradecer à toda a população de Ibaiti, pois estamos aqui hoje porque vocês acreditaram e por vocês terem acreditado em mim que eu estou aqui”, enfatizou o prefeito durante seu discurso na cerimônia de posse.

Além de Roberto Regazzo e de sua vice-prefeita, foram empossados os vereadores eleitos para compor a Câmara Municipal dos Vereadores de Ibaiti, sendo eles André Zanineti de Matos, José Roberto Altvater, Carlos Eduardo Pereira, Cesar Augusto de Melo, Marcia Andreia Pereira Lemes, Marli do Carmo Silva Vigilato, Tania Pereira da Silva Constantino, Tadeu de Jesus Salomão e Vera Lúcia Siqueira dos Santos.