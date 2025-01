Prefeito, vice e vereadores eleitos tomam posse em Arapoti

O primeiro dia de 2025 foi marcado pela cerimônia de posse dos eleitos em 2024, realizada pela Câmara Municipal de Arapoti. O evento oficializou o início dos mandatos do prefeito Irani Barros, do vice Potinho e dos nove vereadores que compõem a nova composição do Executivo e Legislativo, com vigência para o período de 2025 a 2028.

A cerimônia foi acompanhada por familiares, amigos e apoiadores, em um ambiente de grande emoção. O prefeito reeleito Irani Barros, que obteve mais de 63% dos votos nas eleições de 2024, fez questão de agradecer à população pela confiança depositada em seu trabalho. Em seu discurso, ele relembrou o início de seu primeiro mandato e destacou a continuidade das ações em prol do desenvolvimento de Arapoti.

Além disso, os eleitos reafirmaram o compromisso de trabalhar juntos para garantir o progresso do município e atender às necessidades da população. Durante a cerimônia, todos os representantes fizeram o juramento de compromisso com a gestão e a responsabilidade pelos cargos que assumem.

O evento contou também com a presença de autoridades eclesiásticas do município, que realizaram uma benção para os eleitos, marcando simbolicamente o início de sua jornada à frente dos destinos do município.

Com o início de sua nova gestão, o prefeito Irani Barros e sua equipe de trabalho prometem continuar o esforço conjunto para promover melhorias em áreas essenciais como infraestrutura, saúde e educação, consolidando as bases para os próximos quatro anos de mandato.