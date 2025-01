Prefeito, vice e vereadores eleitos tomam posse em Jaguariaíva

Na manhã desta quarta-feira, 1º de janeiro, o Clube Recreativo Municipal de Jaguariaíva foi palco da cerimônia solene de posse do prefeito José (Juca) Sloboda, do vice-prefeito Reginaldo Cheirubim e dos 13 vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. O evento contou com a presença de autoridades, familiares, amigos, apoiadores e membros da comunidade local.

A solenidade teve início com um momento ecumênico, conduzido pelo pastor Paulo e pelo padre Genésio Berdinatti, seguido da execução do Hino Nacional, com a interpretação ao vivo da sanfona do advogado e músico Homero Baitala.

Os vereadores empossados foram: Ademar da Costa Passos, Adilson Passos Felix, Alan Cardozo da Farmácia, Dimas do Mercado, Francilei Baitala, Marquito, Rodrigo Milek, Rodrigão Motorista, Samirzinho, Samuel Motorista, Valdeci Cox, Vinicius Cava e William Abdiel.

Continua após a publicidade

Após a cerimônia de posse, foi realizada uma sessão extraordinária da Câmara Municipal, onde foi eleito o novo presidente da Casa, vereador Dimas Alberto Faria Corrêa. A mesa diretiva para o biênio 2025-2026 ficou composta pelos seguintes membros: Vice-presidente – Ademar Costa Passos, 1° Secretário – Valdeci Cox, 2° Secretário – Adilson Passos Félix e 3° Secretário – Vinícius Cava Guimarães.

Em seu discurso, o prefeito Juca Sloboda reforçou o compromisso de trabalhar em parceria com o vice-prefeito, os vereadores e a população para promover o desenvolvimento de Jaguariaíva. "Estamos unidos para fortalecer o progresso do município e construir um futuro melhor para todos", afirmou.

Com a posse, teve início oficialmente a nova gestão municipal, que se propõe a atuar em prol do crescimento sustentável e do bem-estar da população.