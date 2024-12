Alicerce para a educação: Estado investe R$ 569 milhões com alimentação dos alunos

Os investimentos do Governo do Estado na alimentação escolar figuram entre as principais iniciativas para a garantia do aprendizado e da formação integral dos estudantes da rede estadual do Paraná. Reconhecendo a importância da boa alimentação na rotina de aprendizagem, o Governo do Estado reafirmou, em 2024, seu compromisso ao colocar a alimentação dos alunos da rede estadual entre as prioridades de investimento.

Neste ano, por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) destinou aproximadamente R$ 569 milhões à aquisição de alimentos para as escolas, promovendo saúde e bem-estar para cerca de 1 milhão de alunos. Esse recurso possibilitou a entrega de 47 mil toneladas de alimentos, incluindo carnes, frutas e produtos lácteos, assegurando refeições balanceadas e nutritivas.

Os resultados desse esforço vão além do simples ato de alimentar. "A alimentação equilibrada e nutritiva fornece os nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do cérebro, elementos indispensáveis para a concentração, memória e raciocínio lógico, que são fundamentais para o aprendizado", destaca a diretora-presidente da Fundepar, Eliane Teruel Carmona. "Esse impacto positivo reflete diretamente no desempenho escolar, evidenciando que investir na merenda é também investir no futuro da educação".

Um dos destaques do programa de alimentação escolar é o incentivo à sustentabilidade e à qualidade dos produtos. Dos alimentos adquiridos, 25% (um em cada quatro do total) foram orgânicos, como frutas, hortaliças e leite.

Em termos de volume de refeições servidas, os números demonstram a amplitude do programa: foram realizados 1,9 milhão de servimentos diários aos alunos, totalizando 1,1 milhão de refeições completas por dia em toda a rede estadual. Além disso, as carnes, uma fonte vital de proteínas, passaram a ser oferecidas diariamente, complementando a nutrição dos estudantes e garantindo refeições mais completas e satisfatórias.

Outro aspecto relevante desse investimento é o impacto positivo na economia local. A contratação de alimentos provenientes da Agricultura Familiar atingiu um marco histórico, com a aquisição de R$ 275 milhões em produtos de pequenos agricultores.

“Essa política não só apoia 17 mil famílias em todo o Estado, mas também fortalece a economia regional e valoriza práticas agrícolas sustentáveis e de qualidade”, explica o secretário da Educação, Roni Miranda.

RECONHECIMENTO – Em 2024, ações inéditas serviram para valorizar e incentivar o trabalho das merendeiras e merendeiros da rede estadual. O concurso Melhor Merenda do Paraná, realizado no mês de novembro, fomentou a criatividade e sustentabilidade na alimentação escolar por meio de uma saudável disputa, que contou com a participação ativa da comunidade escolar.

Com 524 receitas elaboradas por merendeiras escolhidas pelos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) do Estado, o concurso selecionou 92, que foram registradas num livro exclusivo. As quatro melhores foram premiadas na etapa final, em Curitiba. A paranaese Manu Buffara, reconhecida em 2024 como uma das melhores chefs do mundo, foi jurada do concurso. O prato que ficou em primeiro lugar foi o "charuto recheado com arroz cozido em caldo de feijão’, elaborado por Clarice Iaciuk Costa Rosa, merendeira do Colégio Estadual do Campo Cristo Rei, de Prudentópolis, na região Centro-Sul.

As receitas foram avaliadas tendo como base os critérios de ‘Tradição’, que refletisse a cultura local e regional; ‘Localidade e Regionalidade’, para valorizar os ingredientes locais e regionais, com ênfase em produtos frescos e de origem conhecida; ‘Criatividade’, que levasse em conta receitas tradicionais para o ambiente escolar e populares entre os alunos; e ‘Sustentabilidade’, promovendo o uso consciente dos ingredientes e combate o desperdício. As 32 receitas selecionadas representaram cada um dos Núcleos Regionais de Educação (NRE).

As finalistas receberam um avental com seus nomes bordados e o livro de receitas com as 100 merendas selecionadas, além de uma aula com a chef Manu Buffara. As vencedoras ganharam um kit com livros de receitas, um jogo de jantar personalizado pelo artista paranaense Toto Lopes e um voucher para um passeio de Litorina, trem de luxo que faz o trajeto pela ferrovia que corta a Serra do Mar, no Litoral.