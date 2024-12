Homem fica em estado grave após ser esfaqueado em Jaguariaíva

Um homem ficou gravemente ferido após ser esfaqueado. O crime aconteceu no início da noite deste domingo (29) em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h00 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia sofrido ferimentos causados por faca. Diante do chamado, a equipe foi até a Rua Professor Ivani Pinheiro Zanão, no bairro Kennedy, para averiguar a situação.

No local, foi constatado que um homem havia sido esfaqueado e encaminhado ao Hospital Carolina Lupion em estado grave. Também foram repassadas informações sobre quem seria o autor do crime, sendo o suspeito encontrado em uma residência próxima ao local do crime. Indagado sobre a situação, confessou a agressão que teria sido motivada por uma discussão entre o autor e a vítima.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.