Família é feita refém durante assalto em Jaguariaíva

Uma família passou por momentos de pânico e medo ao ser feita refém durante um assalto a mão armada registrado na noite do último sábado (27) no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma família foi feita refém durante um assalto a mão armada. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço na Cidade Alta para averiguar a situação.

No local, foi constatado que os suspeitos já haviam fugido e as vítimas conseguiram se livrar e pedir por ajuda. Em contato com um dos vizinhos das vítimas, os policiais foram informados que três homens armados invadiram a residência e anunciaram o assalto. Ainda segundo a testemunha, os suspeitos procuraram o dono da residência que está alugada. Com isso, os criminosos subtraíram alguns objetos e o veículo da família e fugiram em um UNO de cor preta e placas BAG-8A75. Ao deixar o local, os suspeitos ainda ameaçaram a família de morte caso chamassem a polícia.

Devido a isto, os policiais foram informados que a família havia viajado para cidade de Ponta Grossa para acionar a polícia com medo de sofrer represarias por parte dos criminosos.

Frente aos fatos, foram realizadas diligências em busca dos suspeitos, mas até o fechamento desta edição ninguém foi encontrado.