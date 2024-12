Motociclista é baleado após atropelar policial em Arapoti

Um motociclista foi baleado ao tentar fugir de uma Blitz de trânsito e atropelar um policial militar. A ocorrência foi registrada na tarde do domingo (29) no município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h30 os policiais realizavam uma fiscalização de trânsito na Rua Avelino Antônio Vieira, no Centro, quando tentaram realizar a abordagem de um motociclista. Porém, o indivíduo ignorou as ordens dos policiais e tentou fugir do local atropelando um dos agentes que teve ferimentos pelo corpo inclusive com a necessidade de ser levado ao hospital para receber atendimento médico.

Após furar a blitz, o suspeito fez a volta e retornou em direção aos policiais que realizaram disparos de arma de fogo para se proteger do indivíduo. Ele foi alvejado sendo socorrido e encaminhado ao hospital do município. Em seguida, foi transferido para o Hospital Regional de Ponta Grossa.