Governo investiu R$ 4 bilhões em grandes obras rodoviárias no Paraná em 2024

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está concluindo 2024 com a entrega de obras em várias regiões do estado. Outras empreitadas há muito aguardadas saíram do papel e outras estão sendo licitadas ou planejadas para os próximos meses. De um total de cerca de R$ 4 bilhões em contratos próprios, parcerias e acordos, R$ 1.062.320.419,40 foram executados nos serviços destas obras somente este ano.

“2024 é o ano que viu o começo dos serviços da Ponte de Guaratuba, que vai passar de um terço executada até o final do ano. Um investimento de quase R$ 400 milhões que vai transformar o Litoral paranaense, e logo será acompanhada pela duplicação entre Matinhos e Pontal do Paraná, e entre Guaratuba e Garuva”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

“Também demos o pontapé na duplicação em concreto entre Guarapuava e Pitanga, com a primeira obra já em andamento e as duas seguintes com edital na praça. Em Ponta Grossa também já começou a duplicação da PR-151 até o trevo da PR-438 e em breve teremos ordem de serviço para a pista de concreto até Palmas” diz. “E lançamos há pouco o edital do anteprojeto para duplicar a PR-151 no perímetro urbano, do câmpus da UTFPR até a Frísia”.

Neste ano também foi iniciada a restauração em concreto (whitetopping) da PRC-280 entre Palmas e Clevelândia, já com o novo pavimento concluído, e demais serviços sendo finalizados nos próximos meses. O trecho seguinte de whitetopping, entre Clevelândia e Pato Branco, começa a concretagem já em janeiro. Obra semelhante começou as atividades entre Goioerê e Quarto Centenário, com as placas do pavimento rígido de concreto já em execução na PR-180.

Duas obras em pavimentação asfáltica tiveram início em 2024, a implantação de um trecho variante da PR-364 em Irati, e a pavimentação da PR-990, ligando Rebouças até a PR-364. Nas próximas semanas deve começar a pavimentação da PR-092 em Doutor Ulysses, e após elaborado o projeto de engenharia, a restauração e ampliação da PR-180 e PR-281 entre Francisco Beltrão e Dois Vizinhos.

ENTREGAS

Foram concluídas no primeiro semestre a pavimentação da PR-239 entre Toledo e Bragantina, distrito de Assis Chateaubriand, o Contorno Oeste de Marechal Cândido Rondon e a duplicação de um trecho da BR-277 em Cascavel, esta última em parceria com a Itaipu Binacional.

Em meses mais recentes, foi concluída a nova iluminação viária da BR-277 em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu, também em parceria com a Itaipu Binacional, um novo viaduto na BR-376 em São José dos Pinhais, um trecho de duplicação e restauração da PR-412 em Matinhos e o primeiro lote de duplicação em concreto da Rodovia dos Minérios, entre Curitiba e Almirante Tamandaré, com o segundo lote já em andamento, no perímetro urbano de Almirante Tamandaré.

“Neste final de 2024 temos a conclusão de mais obras, como as novas marginais de Pitanga, o Contorno Norte de Castro e a duplicação em Campo Mourão. Para o primeiro trimestre de 2025 trabalhamos com a perspectiva de entregar a duplicação entre Mauá da Serra e Lerroville, o novo viaduto na BR-369 em Londrina e os viadutos na BR-376 em Sarandi” explica o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

ANDAMENTO

Continuam em andamento, com perspectiva de conclusão no semestre que vem, a pavimentação da PR-239 entre Pitanga e Mato Rico, com a pista sendo concluída agora em dezembro e demais serviços nos próximos meses.

No segundo semestre deve ser concluído o Trevo do Catuaí em Maringá, e também, todas obras em parceria com a Itaipu Binacional, a pavimentação da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu, a duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469) em Foz do Iguaçu, e a pavimentação da estrada entre Ramilândia e Santa Helena.

Está tramitando ainda a licitação da construção de uma nova ponte sobre o Rio Ivaí, entre Japurá e São Carlos do Ivaí.

PARCERIAS

Outras duas obras estão em andamento nas rodovias paranaenses, graças a parcerias entre o Governo do Paraná, por meio da SEIL e da Secretaria da Fazenda, e a iniciativa privada, cabendo ao DER/PR fiscalizar as atividades.

A Klabin S/A está realizando a ampliação da capacidade da PR-160 no perímetro urbano de Imbaú. Ela deve iniciar em breve também a implantação do Contorno de Ventania e a construção de um novo viaduto em Telêmaco Borba, com várias outras obras previstas dentro desta mesma parceria, em um valor total de R$ 450 milhões.

Já a C.Vale Cooperativa Agroindustrial está executando o Contorno de Palotina, obra de R$ 169,3 milhões, que inclui também um novo viaduto.

ACORDOS

Acordos judiciais com antigas concessionárias de pedágio também resultam em mais obras para a população, como a duplicação da PR-151 em Ponta Grossa, já mencionada, e futuramente a duplicação da PR-445 entre Lerroville e Irerê.