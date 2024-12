Mais de três mil presentes de Natal foram entregues em Arapoti

Na noite da última segunda-feira (23), a prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, entregou mais de três mil brinquedos para as crianças do município. A iniciativa, que teve como objetivo principal proporcionar um Natal cheio de presentes para a criançada, abrangeu centenas de crianças do município.

Centenas de pessoas compareceram ao evento. Foto: Divulgação

Com a chegada do Natal, o sonho da criançada é receber um presente do Papai Noel. A figura, que ficou famosa por entregar presentes para as crianças que tiveram bom comportamento durante o ano, é almejada pelas crianças, que aguardam ansiosamente para receber um presente dele. Portanto, nem todas as famílias possuem condições financeiras para comprar presente para as crianças. Pensando nisso, e na felicidade das crianças do município, a prefeitura de Arapoti preparou um evento especial neste ano.

Mais de 3.500 brinquedos foram entregues, fazendo a alegria da criançada. Foto: Divulgação

Foram entregues mais de 3.500 brinquedos para as crianças, e o que deixou a entrega dos presentes ainda mais animada para a criançada, foi que os presentes foram entregues pelo Papai Noel. A marca, que ultrapassou os 3.500 presentes entregues, se consolidou como a maior entrega de presentes da história do município, uma marca de grande importância para a prefeitura atual.

A entrega dos presentes, foi realizada a partir de uma parceria da Prefeitura Municipal com diversas empresas do município. Nas redes sociais, a prefeitura agradece a todos que participaram da ação, e a tornaram possível. “Nossa gratidão a todos que tornaram esse sonho possível”, diz a publicação da prefeitura.